شاهد.. ماذا تفعل سما المصري في كنيسة مسيحية؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 04:52 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو من دير سانت كاترين الواقع في جنوب سيناء في مصر وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقامت سما المصري بجولة سياحية في الدير، الذي يقال أنه اقدم دير في العالم ويعتبر من اهم المعالم السياحية في سيناء.
واستعرضت سما المصري في الفيديو أهم معالم الدير والتي تشمل “بئر النبي موسى” والتي قالت عنه “البئر لديه قصة بس لكون صادقة معاكم مش عارفاها” بالاضافة الى الشجرة المعلقة والتي قالت أن “الله سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى عندها وقال له اخلع نعليك انك في الواد المقدس طوى”.
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