الطيار الموقوف ينفي طلب تعويض مادي من محمد رمضان

الأربعاء 12 فبراير 2020

نفى الطيار المصري الموقوف، أشرف أبواليسر، ما جاء على لسان الفنان محمد رمضان في فيديو بثه الأخير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأكد الطيار الموقوف أنه لم يطلب 9 ملايين ونصف المليون جنيه من "رمضان"، تعويضا عن أزمة صورة كابينة قيادة الطائرة، التي أفقدته عمله ودفعت وزارة الطيرات لإصدار قرار بمنعه من الطيران مدى الحياة.

وقال "أبو اليسر"، في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أطلب أموالا من الفنان محمد رمضان"، لافتًا إلى أن هناك شخصا يدعى سعيد إمام تواصل معه، وطلب منه تقديم سيرته الذاتية الخاص به لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان لم يقرأ العقوبة الموقعة عليّ جيدًا، لأنها تمنعني من مزاولة أي مهنة لها علاقة بالطيران، كما أنني لم أطلب أي أموال من محمد رمضان ولم أتحدث عن هذا الأمر إطلاقا".

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وكان محمد رمضان نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موفع "فيسبوك" قال فيه: "جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، إخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدته إني مش ها تخلي عنه.. أول إمبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقالي ابعت لي (السي في) الخاص به وقال لي إن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته، ولكن من خلال شركة أخرى".

وأضاف رمضان أنه طلب من مدير شركة روتانا التواصل مع أشرف أبواليسر ليبلغه بالأمر، لكن أبواليسر رفض إرسال "السي في" لأن رخصته مسحوبة، ومن الصعب أن يعمل في مكان آخر.

وواصل محمد رمضان حديثه بالقول إن كابتن أشرف أرسل المحامي الخاص به ليقابل مدير حساباته، وطلب منه 9.5 مليون جنيه كتعويض (نحو 600 ألف دولار).

وخاطب الفنان المصري، في نهاية الفيديو، الجمهور بالقول: "أترك الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو إنتو شايفين (إذا رأيتم) إن دا يرضي ربنا أنا هاعمل كدا عادي جدا".