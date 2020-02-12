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بعد الفوز بالأوسكار.. مخرج الجوكر ينشر صورا وكواليس آخر يوم تصوير فى الفيلم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالأوسكار.. مخرج الجوكر ينشر صورا وكواليس آخر يوم تصوير فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج العالمى تود فيليبس، على كشف كواليس أخر يوم تصوير من فيلم "الجوكر" الحائز بطله "خواكين فينيكس" على جائزة الأوسكار، مؤكدا أنها كانت تجربة مكثفة وفريدة من نوعها توجت بمشاهدة خواكين فينيكس وهو يصعد للحصول على الأوسكار.

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ونشر فيليبس، عبر حسابه على انستجرام، صورا من آخر يوم تصوير للفيلم، صحبها بتعليق: "كل هذه الصور أخذت فى آخر يوم لنا، كان حلوا ومرًا بالتأكيد لكن كان شعور رائع القيام بذلك، كانت أيضًا تجربة مكثفة وفريدة من نوعها، ثم فجأة ينتهى الأمر".

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وأضاف فيليبس: "يا لها من رحلة توجت بمشاهدة خواكين فينيكس وهو يصعد للحصول على الأوسكار، شكرا مرة أخرى إلى طاقم العمل والمشاهدين".

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وفاز الممثل العالمى خواكين فينيكس، بجائزة الأوسكار، عن دوره فى فيلم الـ Joker الجوكر، ولدى فينيكس رحلة طويلة مع جائزة الأوسكار، مليئة بالإخفاقات، لكنها تغيرت مع آخر حفل للجائزة، حيث ترشح فينيكس للجائزة، 4 مرات فى تاريخه الذى بدء فى 1982، ولم يفز بها ألا مرة واحدة عن فيلم الجوكر.

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وقال خواكين فينيكس، عقب فوزه بجائزة أوسكار: "ممتن لكل من قدم لى فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميزنا، عندما ندعم بعضنا، وليس عندما نتجاهل بعضنا بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أفضل ما لدى البشرية".

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وهنا، تذكر "فينيكس" شقيقه الممثل الراحل، ريفر فينيكس، قائلا بتأثر: "أريد فقط.. عندما كان أخى بالسابعة عشر من عمره كتب هذه الكلمات: "اهرع للنجدة بالحب، وسوف يتبعك السلام".

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وترشح فينيكس لأول مرة للجائزة عام 2001، لـ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Gladiator، ولم يفز بها، ومن ثم بعدها ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم Walk the Line، عام 2006، وأيضا لم يفز بها، ثم فى عام 2013، عن دوره فى فيلم The Master، ولم يفز بها أيضا ، لتأتى اللحظة الحاسمة فى حياته منذ ساعات، حيث ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن فى  فيلم الـ Joker، وفاز بها .

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