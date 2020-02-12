شكرا لقرائتكم خبر عن الهوسابير يستقبل "سينما 30" 21 فبراير ولمدة 3 ليال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مسرح الهوسابير العرض المسرحى "سينما 30" ولمدة 3 ليال بداية من 21 فبراير الحالى وحتى 23 من نفس الشهر، بطولة أعضاء فرقة "1980 وأنت طالع"، كما يستضيف مسرح الهوسابير، الخميس الموافق 27 فبراير الجارى، فرقة فن محوج لعرض مسرحية الخيميائى، من إخراج محمود عبد العزيز، وذلك في تمام السادسة مساءً بمقر المسرح.

قصة الخيميائى مأخوذة عن رواية الروائي والقاص البرازيلي "باولو كويلو" بعنوان الخيميائي، وقام الكاتب مصطفى أحمد بصياغتها مسرحيًا. يُشار إلى أن الفريق المسرحي فن محوج، قدم العديد من المسرحيات من بينها "هيبتا" عن رواية هيبتا للكاتب محمد صادق، و"في قلبي أنثى عبرية" عن رواية الدكتورة خولة حمدي. Advertisements

وعن آخر الأخبار المسرحية، تقام خمسة فعاليات مسرحية ضمن برنامج اليوم الثلاثاء 11 فبراير والرابع لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى نسخته الثالثة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والذى يعقد فى الفترة من 8 وحتى غدا اليوم الحالى على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرضا مسرحيا و15 دولة.

تقام ورشة للمسرح الحركى من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا بمسرح الهناجر، للفرنسى فرانسوا كيليكا ومن كوت ديفوار لوندرى آمون، وفى الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين يقدم عرض سلطنة عمان "ورد"، يعقبه فى الخامسة والنصف عرض "فقدان" لدولة جنوب السودان، وعلى مسرح الهناجر يقدم العرض الألمانى " شًعر "، فى تمام السادسة مساء، ويقدم العرض المصرى "رسائل" فى الثامنة على مسرح الهناجر.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختير الفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرضا مسرحيا و15 دولة وتعقد ورشة موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان في حفل الختام رائد السيكودراما الفنان القدير محيي إسماعيل.