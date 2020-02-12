شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق: كنت مرشحا لدور صالح سليم فى الباب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان رشوان توفيق، إن كل الفنانين الذين اشترك معهم في الأعمال كانوا على أعلى مستوى مثل الفنانات يسرا وعبلة كامل وفاتن حمامة، مضيفا خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام ابراهيم ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة cbc،:"اشتغلت مع الفنانة فاتن حمامة وأنا كبير، ولم يكن لى الحظ للعمل معها وأنا صغير، وكنت مرشحا لعمل الدور الذى أداه الرائع صالح سليم في الباب المفتوح وكنا 3 مرشحين".

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وتابع: "طبعا اسم صالح سليم كانت الناس كلها تعرفه، وأنا كنت لسه في بداية حياتى وتمر السنون ويطلبنى صلاح ذو الفقار وقالى لى أنا بعمل فيلم أريد حلا، وقال لى عاوز أعرفك بمدام فاتن حمامة، وقعدنا في بيتها وشربنا قهوة وكانت دائما ما تكون في أوروبا، واشتغلت معها في "أبلة حكمت" وكانت تقول عليا الرجل الطيب، وعندما أراها وهى تمثل وكذلك باقى الفنانين بيدخلوا في المود بشكل غريب، وكأن في روح بتركب الشخصية".

وأضاف، أن الفنانة أمينة رزق لها تاريخ كبير، وكل واحد من الفنانين اللى اشتغلت معاهم كانوا عظماء فى الفن"