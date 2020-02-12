فيلم عيد الحب.. طرح البوستر الرسمي لـ "تؤام روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد.

وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، 14 فبراير الجاري.

الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، في ثاني تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم قصة حب لهنا الزاهد وأحمد حاتم.