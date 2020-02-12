إنجي علي تثير الشكوك حول خطبة ناهد السباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنانة نجلاء بدر وداليا مصطفى وناهد السباعي.

وكتبت الإعلامية إنجي علي، في تعليق مقتضب على الصورة: "مبروك خطوبة ناهد السباعي، من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة".

ولم تمر دقائق قليلة إلا وحذفت إنجي علي الصورة، تاركا المجال للعديد من التكهنات، حول الخطبة، وهل تمت فعلا أم كان الأمر مزحة من أنجي.

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يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي، تتواجد في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة رفقت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ونشرت ناهد صورة لها رفقة والدتها وكتبت: "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني، وأنا مبسوطة قوي إني جاية معاها عشان بس ادلعها، معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي.. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، أول أمس اللإثنين 10 فبراير بحضور حشد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة ناهد السباعي والإعلامية إنجي علي.