بعد الأوسكار.. صور تنشر لأول مرة من كواليس الجوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج تود فليبس، مخرج فيلم الجوكر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من الفيلم.

وكتب: "تم أخذ كل هذه الصور في اليوم الأخير من إلتصوير، لقد كانت تجربة حلوة ومرة بالتأكيد، على الرغم من أنه كان من الرائع القيام بذلك، فقد كانت لدينا أيضًا تجربة مكثفة وفريدة من نوعها - ثم فجأة انتهي الأمر".

وتابع: "يا لها من رحلة مررنا بها في هذا الفيلم، وقد توجت بمشاهدة خواكين وهو يصعد لاستلام الأوسكار في نهاية هذا الأسبوع، شكرا مرة آخرى إلى طاقم العمل".

يُذكر أن الفنان خواكسين فينكس فاز يوم الأحد الماضي بجائزة الأوسكار أحسن ممثل.