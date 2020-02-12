عمرو اديب عن تجاوز سكان مصر الـ 100 مليون: “نحن في ورطه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 02:55 صباحاً - علق الاعلامي المصري عمرو اديب على تجاوز عدد سكان في بلاده المئة مليون معتبرا ان هذا امر لا يدعو للاحتفال وانه يشكل ورطة.
وكتب عمرو اديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اظن ان الوصول الى المولود المائه مليون امر لا يدعو للاحتفال على الاطلاق على قدر ما فيه لطافه وظرافه وطرافه . نحن في ورطه يا ساده ونزيد بمقدار دوله كل عام فارجوكم بعد الانتهاء من الاحتفالات المليونيه فكروا في حل ينقذنا وينقذ الملايين القادمه”.
وكانت مصر أعلنت عن وصول التعداد السكاني في البلاد، اليوم الثلاثاء، 100 مليون نسمة، والمولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا.
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