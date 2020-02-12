محمد رمضان في مرمى نيران الجمهور بسبب هذا الفيديو ويضطر لحذفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه الجمهور هجوما قاسيا للفنان المصري محمد رمضان، بعدما ظهر في فيديو جديد يتحدث فيه عن الأزمة مع الطيار أشرف أبو اليسر، موضحا أنه تواصل معه كما وعد في مداخلته الهاتفية قبل يومين، وأوضح الفنان أن الطيار كان له حسبة أخرى في طريقة التعويض وهو الأمر الذي جعله يخرج عن صمته.

وقال محمد رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لكن سرعان ما حذفه بسبب الهجوم عليه، إنه حاول أن يجد فرصة عمل للطيار أشرف في شركة طيران أخرى، فتواصل مع مدير شركة طيران خاصة عن طريق أحد أصدقائه المقربين وطالبه بأن يجد فرصة عمل له حسبما وعده.

وأضاف رمضان أن صديقه طالبه بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالطيار، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير شركة "روتانا" في مصر كي يبلغ الطيار بأنه وفر له وظيفة وفي انتظار السيرة الذاتية فكان رد الطيار أشرف أنه لن يرسل شيئا لأنه فصل تماما من الخدمة مع سحب رخصته مدى الحياة وهو ما يترتب عليه صعوبة العمل في شركة أخرى.

وبين محمد رمضان بأن محامي الطيار أشرف أبو اليسر تواصل مع مدير الحسابات لدى الفنان محمد رمضان، وأسفر التواصل عن طلب الطيار أشرف مبلغا قيمته 9 ملايين ونصف المليون جنيه، موضحا أن حسبته جاء فيها: "يتبقى لي 3 سنوات ونصف على الخروج للمعاش وكنت سأكرم وأحصل على مكافأة نهاية خدمة ولذلك أحتاج هذا المبلغ كتعويض".

واختتم محمد رمضان قائلا لجمهوره: "أنا سايب الحكم للناس عشان بيقولوا إني تخليت عنه لو شايفين إن اللي بيطلبه ده يرضي ربنا أنا هعمل كده عادي جدا بالنسبة لي".

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ولم يسلم محمد رمضان من الجمهور الذي وجه له الكثير من الهجوم بسبب فضحه للطيار المصري، مؤكدين أنه يحق له أن يطلب ما يريد لأنه المتسبب الأول في فصله من عمله، الأمر الذي جعل الفنان يقوم بحذف الفيديو تماما من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفق به تعليقا قال فيه: "ده اللي حصل" وأشار إلى لينك الفيديو "المحذوف".

وكان محمد رمضان قد بادر بالاعتذار للطيار أشرف أبو اليسر، معلنا أنه مستعد لتعويضه فورا، وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب أنه لم يتخل عنه كما أثير ورددت بعض المواقع، مبينا: "أنا تحت أمره في اللي يطلبه مني".

وتابع الفنان أن أصله الذي يعود إلى صعيد مصر لا يسمح له بأن يتخلى عن أحد مهما كان، لافتا إلى أنه رجل صعيدي، وأن هذه ليست أخلاقه، متمنيا أن يصل صوته إلى وزارة الطيران المدني المصرية لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته.

فيما جدد الطيار أشرف أبو اليسر، هجومه على الفنان محمد رمضان، رغم اعتذار الأخير موضحا أن محمد رمضان لم يثبت حسن نيته التي تترتب على الاعتذار، وأوضح في تصريحات تلفزيونية بأن رمضان اعتذر بغرض الشو الإعلامي، مدللا على اتهامه بأن الفنان لم يبادر حتى الآن بالاتصال به رغم أنه حاول عدة مرات عن طريق محاميه الخاص الاتصال بمحامي رمضان ولكنه لم يستجب.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني في مصر، كانت قد قررت في وقت سابق، إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل، على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان على كرسي قائد الرحلة، ما اعتبر أنه تسيب قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.