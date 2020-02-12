حسن الرداد يتصدر البوستر الدعائي لـ«توأم روحي»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" البوستر الدعائي الأول للعمل، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد. ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل. فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أنه تردد مؤخرا أخبار تفيد بإنفصال حسن الرداد عن زوجته إيمي سمير غانم، وخرج حسن فى أحد البرامج التلفزيونية ونفي الخبر وقال: أنا بستغرب وبفضل أقول يا جماعة أنتوا بتجيبوا الأخبار دى منين، والناس بتفتكر إنى بنفى الخبر خوفًا من الحسد".

وأوضح أن الجمهور والمتابعين يكتشفون فى النهاية صحة تصريحاته ونفيه للأخبار، مؤكدًا أن الأخبار كلها خاطئة، واصبح لايهتم بها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هالة فاخر تتصدر تريند "غوغل" بسبب صورها الأخيرة مع حسن الرداد بدون حجاب

برفقة مايا دياب وحسن الرداد سعد الصغير يشعل إنستجرام