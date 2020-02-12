"بي بي سي" تُنتج مسلسلاً تلفزيونياً عن غريتا تونبرغ









اسماء السيد - أعلنت استوديوهات "بي بي سي" البريطانية الاثنين عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة غريتا تونبرغ رمز الكفاح الشبابي من أجل المناخ.

وسيتابع هذا البرنامج الكفاح العالمي الذي تخوضه الناشطة البالغة 17 عاما في سبيل هذه القضية، مسلطاً الضوء على لقاءاتها مع علماء من الصف الأول وقادة سياسيين، لكنه "سيضيء أيضاً على مسيرتها نحو سن الثامنة عشرة".

كما سينقل المسلسل "بعض لحظات السكينة التي تكتب خلالها (تونبرغ) خطاباتها المؤثرة التي باتت تنتشر وتُحلل في العالم أجمع"، وفق استوديوهات "بي بي سي".

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الجدير ذكره، أن هذه المراهقة الشقراء التي تعاني أحد أشكال التوحد، أصبحت ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية منذ الاعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي في شهر أغسطس 2018 مع لافتة عليها عبارة "إضراب عن المدرسة من أجل المناخ".

وهي أصبحت رمزاً للمخاوف البيئية لدى الشباب وألهمت ملايين الأشخاص حول العالم للانخراط في هذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت دعوة لإلقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وقال المنتج التنفيذي في استوديوهات "بي بي سي" روب ليدل إن "التغير المناخي يمثّل على الأرجح التحدي الأهم في حياتنا. لذا يبدو من المناسب إنجاز مسلسل يستكشف الحقائق العلمية خلف هذا الموضوع المعقد". ورأى أن "إنجازه مع غريتا امتياز مذهل". إلا أنه لم يكشف عن اسم المسلسل أو عدد حلقاته أو تاريخ البث المرتقب حتى الآن