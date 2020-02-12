مروة نصر تطرح جديدها بالتزامن مع "عيد الحب"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة مروة نصر، الملصق الدعائي، لأحدث أغنياتها بعنوان "إنت حلالي"، استعداداً لطرحها احتفالاً بعيد الحب. كتب كلمات الأغنية طاهر كمال وهي من ألحان أحمد محيي، وتوزيع زووم، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك، وهندسة صوت خالد رؤوف، وتأتي ضمن أغاني ألبومها القادم بعنوان "حلوة السهرة". علماً أنها وزعت العديدة من الملصقات الدعائية في الشارع

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