شكرا لقرائتكم خبر عن 336 مليون دولار إيرادات فيلم لـ Bad Boys for Life لـ ويل سميث فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والكوميديا Bad Boys، والتى طرحت تحت اسم Bad Boys for Life ، إلى 336 مليون و 333 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 17 ينايرالماضى في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 166 مليون و 333 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة المريكية، و 170 مليون دولار أمريكى في دور العرض حول العالم.

وبذلك يكون الفيلم قد تخطى حوالى ثلاثة أضعاف تكلفة ميزانيته في فترة قصيرة، والتي بلغت 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.