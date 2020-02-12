شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أكلت رجاء الجداوى نجلاء بدر "الفراولة" فى مهرجان أسوان للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة عفوية، حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة فيديو، بصحبة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وهى تؤكلها حبة فراولة فى فمها خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى للأفلام المرأة.

نجلاء بدر، هنأت الفنانة رجاء الجداوى، بعد تكريمها في المهرجان، وعلقت قائلة:" أحلى فراولاية الفنانة رجاء الجداوي.. مبروووك التكريم يا حبيبتنا كلنا".



رجاء الجداوى ونجلاء بدر

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، كانت أعربت عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى أقيم بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959، قائلة:"هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم .. وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراي فيه شىء حلو اتعمل.. وقدرت أضيفه للناس".

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وأضافت:"أنا سعيدة لأنى موجودة فى أسوان مع شعبها الطيب البشوش اللى في كل خطوة مبتسم وعاوز يعملك حاجة .. بحبكم أوى"، وتابعت مازحة:"يارب ما عيطش والمكياج يسيح وتبقى مشكلة كبيرة أوى".

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة، افتتح الأثنين الماضى بحضور حشد كبير من نجوم الفن في تمام الثامنة مساء أمس، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض برومو غنائي يعبر عن دور المرأة في السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.