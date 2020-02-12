شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى على تحتفى بتكريم المنتجة ناهد فريد شوقى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت المنتجة ناهد فريد شوقى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، عن مشوارها الفنى، ونشرت الإعلامية إنجى على، صورة من تكريم المنتجة وعلقت قائلة :"تكريم المنتجة الأستاذة ناهد فريد شوقي من الاتحاد الأوروبي فى مصر خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة".





يشار إلى أنه انطلق، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فعاليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

Advertisements

وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

على جانب آخر، أحيت الإعلامية بوسى شلبى ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، في بداية شهر فبراير الجاري الذى ولد يوم 5 فبراير عام 1952، حيث نشرت له صورة تجمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفى عبر حسابها بموقع "إنستجرام".