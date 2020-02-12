"ثقة في الله نجاح".. محمد رمضان ينشر بوستر مسلسل "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي للفنان محمد رمضان، بموقع "فيس بوك" بوستر مبدئي لمسلسل البرنس يروج به للمسلسل. وكتب: "بوستر غير رسمي لمسلسل البرنس، في رمضان٢٠٢٠ ثقة في الله نجاح" مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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