أحمد صلاح حسني يرد على شويكار بعد إِشادته بها.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على إشادة الفنانة الكبيرة شويكار به وبمسلسله "ختم النمر".

وكتب: "كلام الفنانة الكبيرة شويكار خلال مداخلتها مع الأستاذ خالد أبو بكر والاأستاذة بسمة وهبة في برنامج (كل يوم) وسام على صدري وعلى صدر نجوم وأبطال المسلسل، ربنا يديكي الصحه يا رب وشكرا على كلامك المحترم".

وقالت الفنانة شويكار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "one"، اليوم الثلاثاء: "عاجنبي جدًّا مسلسل (ختم النمر)، وتحية كبيرة للعاملين في المسلسل، إيه الجمال ده للممثلين اللي عاملين دور الآباء في ختم النمر".