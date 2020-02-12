"طارد للبلغم".. تدوينة ساخرة من عمر طاهر عن حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الكاتب والسيناريست عمر طاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يسخر بها من طبقة صوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش. وكتب عمر طاهر: "أفضل علاج طارد للبلغم، تغني ٣ دقايق من الطبقة اللي بيغني منها الفنان حسن شاكوش". ونشر الملياردير إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا، والرئيس التنفيذى لشركتى Space X وتسلا، تويتة بها قائمة أفضل الأغانى على ساوند كلاود، ليحتفل بوجود أغنيته في المركز الثامن، ولكن تفاجأ الجميع بوجود أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "بنت الجيران" وهى تتصدر المركز الثانى على ساوند كلاود على مستوي العالم.

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