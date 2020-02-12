يحيي النجم محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل، على مسرح الجامعة الأمريكية، بمدينة القاهرة الجديدة. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساًء، بسعر تذكرة 300 جنيهًا. Advertisements يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم جيتار، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد .. محمد حماقي مع جمهوره في الجامعة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.