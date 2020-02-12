شاهد.. بوسترمسلسل البرنس لـ محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان البوستر الدعائي، لمسلسل البرنس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، محمد جمعة، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد

داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، أحمد زاهر، محمد علاء، محمد مهران، محمد حاتم، روجينا.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان

البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، وذلك في إطار درامي اجتماعي.

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كازانوڤا، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي، وإسلام كناكا، وتوزيع إسلام مونتي، كما شاركه في الغناء الفنانة يسرا الجندي، كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.