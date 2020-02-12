ميرنا وليد - بيروت - حذف الفنان المصري ​محمد رمضان​ الفيديو الذي نشره ردا على الطيار الموقوف، والذي سأل فيه الجمهور إن كان يعطيه ما طلبه وهو مبلغ 9 ملايين جنيه ام لا، وقد علمنا بأن رمضان استمع لنصيحة المقربين منه بألا يرد مجددا على هذا الأمر، خاصة وأن الطيار بالفعل بعد عام تحديدا سيخرج على المعاش في عمله حيث يبلغ من العمر 59 عام، وبالفعل قرر رمضان عدم الرد على الأمر مجددا وتجاوزه.

من جهة اخرى فقد علمنا بأن رمضان وصل أجره إلى 15 مليون جنيه عن مسلسل ​البرنس​ الذي يقوم بتصويره حاليا، بعد أن كان أجره العام الماضي 13 مليون فقط، وهي الأجور التي تم الاتفاق عليها في السنوات الأخيرة من اجل تقليل اجور الممثلين الخيالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-هذا هو أجر محمد رمضان في "البرنس" ولهذا السبب حذف فيديو رده على الطيار الموقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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