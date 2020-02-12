ميرنا وليد - بيروت - أعلن المنتج المصري ​محمد وزيري​ عن استعداده لإصدار أول اغنية له، اذ انه نشر صورة له في الاستديو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا بدوره عن تحضيره لأغنيته التي ستطرح قريبا.

الجدير ذكره ان وزيري كان قد نفى مؤخرا زواجه من النجمة اللبنانية هيفا وهبي، مشيرا الى انه يعرفها منذ عام 2009، واضاف ان هيفا هي اذكى انسانة عرفها.

وكان كشف مؤخرا عن تحضيره لجزء ثانٍ من فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته وهبي إلى جانب الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد وزيري بمفاجأة غير متوقعة للجمهور-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.