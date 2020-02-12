ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أرجوك" عبر يوتيوب، ووجهت من خلالها رسالة الى جميع متابعيها كاتبة تعليقا في نهاية الفيديو كليب: "بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات".

وصوّرت بلقيس الأغنية على طريقة الفيديو ليريكس وثقت من خلاله قصة حصلت في عائلة أدّت الى خلاف بين شقيقتين على خلفية زواج إحداهما شاباً دمّر حياتهم بعد أن أخرجهم من البيت واستولى عليه وذلك أثّر على حياة وادتهما التي توفيت من الحزن. ويشار الى أن الممثلة كفاح الرجيب شاركت في أحداث الكليب.

الجدير ذكره أن أغنية "أرجوك" من ألبوم "أراهنكم" وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإخراج أحمد عبد الواحد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بلقيس تدعو للسلام والمصالحة في "أرجوك".. ماذا حصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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