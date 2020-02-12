تراند اليوم : يسرا : جوزي رفض الانجاب بسبب حالة التوحش في المجتمع

تصدرت الفنانة يسرا تريند “جوجل”، وذلك بعد حضورها حفل توزيع الأوسكار 2020، والذى أقيم منذ أيام قليلة.

وجاءت مشاركتها فى الحفل كعضو فى أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار.

وتعيش يسرا حالة من السعادة الغامرة فى الفترة الأخيرة بعد أن شاركت فى الأوسكار، كما أنها تنتظر عيد ميلادها الذى يوافق 10 مارس المقبل، حيث تكمل عامها الـ 65.

وفى لقائها مع برنامج ET بالعربي الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر2”.

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وقالت يسرا إن زوجها أخبرها بأنهما لو كانا تزوجا مبكرًا كانا سينفصلان منذ فترة، وإن السبب في استمرار زواجهما هو تحلي الثنائي بالعقلانية.

وأشارت يسرا إلى أن زوجها يعلم متى يمنحها المساحة الخاصة بها، وفي حال كانت في حالة عصبية يتركها وحدها، وهو ما تعلمته منه في الوقت الحالي.

أما ما يخص عدم إنجابها، فقد أكدت أن زوجها هو من اتخذ القرار الخاص بعدم الإنجاب، إلا أنه عوضها عن الأبناء، كما أنه كان لديه إحساس بالوحشية التي سيكون عليها العالم في السنوات القادمة، لذلك قرر ألا ينجب وهو ما تشكره عليه، مؤكدة أنها لا يمكن أن تنجب من شخص يرفض الإنجاب.

وفي حال كانت يسرا تمتلك ابنة، فقد أكدت أنها ستطلق عليها اسم “كنزي”، لأنها ستكون كنزها في الحياة، مشيرة إلى كون “كنزي” ابنة بنت خالتها ترى فيها نفسها وهي صغيرة، وتوقعت لها أن تكون يسرا القادمة.