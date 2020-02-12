شاهدوا.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بقرار جديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:56 صباحاً - يشار إلى أن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد “صندوق الدنيا”، يوم 19 شباط (فبراير) الجاري، الذي يدور في إطار درامي، حول مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة التي تقطن في منطقة وسط البلد ويستعرض عدداً من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. ويشاركها البطولة خالد الصاوي، وباسم سمرة، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف
وكان قد عرض لرانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي فيلم “دماغ شيطان” والذي رفع من دور العرض بعد أسبوعين فقط لعدم تحقيقه إيرادات جيدة حيث حقق في الأسبوعين 65 ألف جنيه فقط مما دعا دور العرض لرفعه، وشاركها البطولة باسم سمرة.
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