شاهدوا.. 9.5 مليون جنيه تجدد أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:56 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو جديد للتعليق على الفيديو الذي نشره الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة دخول «رمضان» قمرة قيادة الطائرة.

قال -عبر حسابه بموقع «تويتر»-: «جمهوري الغالي شعب مصر الحبيب.. لكل متابعي أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه.. أول امبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالي إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته».



استكمل «رمضان»: «كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـCV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـCV.. فده الحل من وجهة نظري.. طبعًا ده اللي كنت أقدر أعمله». تابع: «الكابتن أشرف بعت المحامي الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللي عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه (نحو 600 ألف دولار)… فأنا سايب الحكم للي بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدًّا.. أنا سايبلكوا الرد».

وروى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، في وقت سابق تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: «محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض».

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وأضاف الطيار الموقوف: «رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي، وذهبت لأقابله، وما سألش فيا».

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر الماضي، عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية.

وكتب في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، ما فجّر أزمة، وعاقبت وزارة الطيران المدني أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.