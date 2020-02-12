شاب يدعي إصابته بـ كورونا داخل مترو في موسكو.. شاهد ردة فعل الركاب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:56 صباحاً - ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس “كورونا”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك: “بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق بمدينة موسكو”.

وكان الشاب، كارومات جابوروف، قد دخل هو وأصدقاؤه إلى إحدى عربات القطار في مترو العاصمة الروسية موسكو، مرتديا قناعا طبيا، وبدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد وممن ثم ألقى بنفسه على الأرض بين ركاب المقصورة وبدأ يرتجف، ليحاول خداعهم وإقناعهم بأنه مصاب بالمرض، فيما علا صديقه بالصراخ “فيروس كورونا هنا.. اخرجوا بسرعة”، ما أثار حالة من الذعر والهلع الشديد بين الناس.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه وجهت للشاب اتهامات بإثارة الشغب، وسيتم تحويله إلى المحكمة.