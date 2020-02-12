نانسي عجرم في الصدارة بـ”قلبي يا قلبي” للأسبوع الثاني على التوالي

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم حالة نجاح استثنائية بعد طرح أحدث أغنياتها “قلبي يا قلبي” على طريقة الفيديو كليب.

وتتصدّر نانسي المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعاً وطلباً من الجمهور للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب تطبيق “أنغامي” وإحصاءات الإذاعات ونذكر منها إذاعة “فايم اف ام”.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، تسجيل استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.

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تجدر الإشارة إلى أن كليب “قلبي يا قلبي” حقق ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة بعد أقل من 10 أيام على طرحه.