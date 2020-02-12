تامر حسني يتبنى مبادرة لمساعدة المحتاجين

متابعة بتجــــــــرد: تبنى النجم المصري تامر حسني مبادرة مواطنته الإعلامية دنيا صلاح عبدالله لدعم المحتاجين في مصر، عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر حسني صورة تجمعه بأحد الرجال المحتاجين، وعلق عليها: “تضامناً مع فكرة دنيا صلاح عبدالله، اختر أحداً لا تعرفه من أهالينا المحتاجين، وتحرك لتلبية طلباته وأدخل عليه الفرحة بما تستطيع، والتقط صورة معه وهو مبتسم”.
وتابع: “أحسنت يا دنيا، وأنا أتبنى من الآن الحملة، وأتمنى أن يشارك فيها الجميع، حتى تصبح مساعدة المحتاج عادة نواظب عليها دائماً”.
ولا تعتبر هذه الخطوة جديدة على تامر حسني، فنشاطاته الخيرية كثيرة رغم أنه لا يعلن عنها.
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