جينيفر أنيستون: لا أفك شفرة الرجال

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون عن سعادتها لتزامن الاحتفال بعيد ميلادها في 11 فبراير مع فوز صديقها الأثير براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد.
وأشارت نجمة مسلسل أصدقاء الشهير إلى أنها تعتبر نفسها غير محظوظة مع الرجال بعد أن عجزت عن “فك شفرتهم” رغم محاولاتها المستميتة لتكوين أسرة، وسعيها إلى الاستقرار.
وأوضحت أنيستون أنها تعتبر فنها هو سندها في الحياة لأنه لن يهرب منها أو يخونها كما فعل بعض الرجال في حياتها.
في سياق متصل، اعترفت النجمة الشقراء بأنها كانت تعاني من صعوبة القراءة (ديسليكسيا) في حياتها، ما أثر على ثقتها في نفسها في مرحلة من حياتها، وجعلها تعتقد أنها ليست ذكية، قبل أن تدرك أنه عارض نفسي يصيب الكثيرين ومن السذاجة أن تستسلم له.
وكانت الممثلة الأمريكية قد ارتبطت بسلسلة من العلاقات العاطفية في حياتها أشهرها زواجها من النجم براد بيت قبل طلاقهما وارتباطه بالنجمة أنجلينا جولي التي اتهمتها أنيستون بأنها كانت السبب في انفصالها وخطفت منها زوجها.
وعاشت أنيستون قصة حب لمدة عامين ونصف مع الممثل تيت دونوفان، انتهت في عام 1998، ثم التقت براد بيت بعدها وتزوجته في 29 يوليو عام 2000 بعد خطوبة استمرت عامين.
ورغم أن الكثيرين اعتبروا زواجهما ضد التوقعات ونجح عكس معظم زيجات هوليوود، إلا أن الزوجين فاجآ الجميع بإعلان انفصالهما بعد ذلك بـ5 سنوات ليرتبط بعدها مباشرة بأنجلينا جولي التي شاركته وقتها بطولة فيلم “السيد والسيدة سميث”.
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