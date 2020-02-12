أربع أزمات تواجه أحمد عز في عرض “علاء الدين”

متابعة بتجـــــــــرد: أنهى الفنان المصري أحمد عز العروض الأولى من مسرحية “علاء الدين” على مسرح “كايرو شو” في القاهرة، ومن المقرر أن يواصل عرض مسرحيته بواقع يومين كل أسبوع، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير عليها من مختلف المراحل العمرية.

ونكشف عبر موقع “بتجـرد” 4 أزمات واجهت عز أثناء العرض في مصر، لكنه تمكن من التغلب عليها دون إثارة أي مشكلة:

في البداية جاء قرار المخرج المصري مجدي الهواري بمنع توجيه أي دعوات مجانية لحضور المسرحية مُحبطاً لعز، حيث اضطر عز لشراء نحو 35 تذكرة لأفراد أسرته والمقربين منه، حيث تكبد ما يقرب من 35 ألف جنيه مصري ثمناً هذه التذاكر.

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تفاجأ عز بانقطاع الصوت في ثاني أيام عرض المسرحية، حيث انتابته حالة من الغضب الشديد أثناء فترة الاستراحة، حيث اضطر المخرج إلى معاقبة مهندس الصوت لاحتواء غضب بطل المسرحية.

طالب بطل مسرحية “علاء الدين” المنظمين بعدم دخول معجبيه إلى غرفته قبل انطلاق العرض وأثناء فترة الاستراحة، لأنه يكون متوتراً قبل صعوده إلى المسرح في هذه التوقيتات، ولكنه فوجئ باقتحام عدد من المعجبات لغرفته وقت الاستراحة، حيث لبى رغباتهن بالتقاط الصور التذكارية معه، إلا أنه عاقب المنظمين على تقصيرهم.

فوجئت إدارة أعمال أحمد عز بحضور فتاة مع والدتها إلى المسرح، حيث أبدين إصرارهما على مقابلة عز في غرفته، بدعوى رغبتهما في تسليمه هدية بسيطة داخل شنطة، إلا أن مديرة أعمال الفنان ارتابت في أمر الشنطة، لاسيما أن الفتاة ووالدتها كانا يتبادلان نظرات مُريبة، ما دفعها للاعتذار عن تلبية طلبهما، وهو ما أثار غضبهما الشديد.