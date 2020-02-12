“تقاطع طرق” اسم مبدئي لدراما منى زكي في رمضان

متابعة بتجــــــــرد: وقع اختيار فريق عمل مسلسل الممثلة المصرية منى زكي على اسم “تقاطع طرق” ليكون اسماً مبدئياً للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وذلك لحين الاستقرار على الاسم النهائي.

وانطلق أخيراً تصوير المشاهد الداخلية، حيث استهلت السبت الماضي في 8 شباط/فبراير منى زكى تصوير أولى مشاهدها داخل استديو الأهرام، ومن المقرر أن يستمر التصوير داخل الديكور الداخلي لمدة 5 أيام.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكي كل من محمد ممدوح “تايسون” ومحمد فراج وسيد رجب، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها.