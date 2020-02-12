بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار.. قصة "باراسايت" تتحول لمسلسل جديد

حقق الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" (Parasite) أو "طفيلي"، المستحيل، الأحد، إذ أصبح الفيلم الأجنبي الوحيد في تاريخ الأوسكار الذي يقتنص 4 جوائز أوسكار.

وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل إخراج لـ"بونج جون هو"، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم رئيسي.



منذ اكتساح فيلم "باراسايت" موسم الجوائز السينمائية، والجميع يتساءل عن مصير مسلسل شبكة HBO المقتبس عن أحداث العمل الدرامي،

موقع "كوليدر" الأمريكي ينفرد بالإجابة عن هذا السؤال، مشيراً إلى وجود مباحثات مع النجم مارك رافالو للقيام ببطولة المسلسل الجديد.



وأعلن مخرج "باراسايت" بونج جون هو، عن تعاونه مع المؤلف والمخرج الفائز بالأوسكار آدم مكاي للعمل على المسلسل، الذي من المتوقع أن يمتد لـ 5 أو 6 حلقات.

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يتناول فيلم "باراسايت" قصة عائلة السيد "كيم" الفقيرة التي تضطر للاحتيال، وفرض نفسها للتوظيف لدى أسرة من الطبقة العليا، قبل أن تأخذ الأمور منحى كارثياً.



حتى الآن تظل تفاصيل المسلسل طي الكتمان، إذ لا يشترط أن تٌبنى نفس شخصيات المسلسل على مثيلتها في الفيلم، لذلك من الصعب أن نعرف ما هي الشخصية التي سيلعبها الممثل مارك رافالو.



خمن البعض أن "رافالو" سوف يلعب دور "كيم" رب الأسرة الفقيرة، كونه يملك أكبر مساحة أمام الكاميرا.



ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن مخرج فيلم "باراسايت" توصل مع الممثل مارك رافالو، الذي عرفناه بدور العملاق "هالك"، من أجل الوقوف على رأيه على المشاركة في المسلسل.



من المتوقع أن تبدأ عملية إنتاج المسلسل العام المقبل، خاصة مع انشغال "مكاي"، فيما أوضح مخرج "باراسايت" أن خطط المسلسل لن تتشكل قبل شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من موسم جوائز الأوسكار.



