موسم ثان لمسلسل "لوكي آند كي" على "نتفليكس"

صدر الموسم الأول من مسلسل Locke and Key "لوكي آند كي"، الأسبوع الماضي على شبكة نتفليكس، وحقق في فترة ضئيلة للغاية نجاحًا جماهيريًا واضحًا.

وفقًا لموقع "كوليدر" الأمريكي، أعلن المنتجان التنفيذيان للمسلسل كارلتون جاس وميريديث أفريل، عن بدء العمل بالفعل على كتابة موسم ثانٍ للأحداث.

Advertisements

وأوضح المنتجان أن نتفليكس تمتلك سياسة خاصة فيما يخص إنتاج مواسم جديدة تتمثل في ضرورة حيازتها سيناريو لـ30 يوما قبل التنفيذ، إلا أنها قامت بتأجير ورشة عمل خاصة للكتاب لاستكمال العمل على الموسم الثاني، ما يوحي بأن مسألة إعلانها عن تنفيذ الجزء الثاني هي مجرد وقت.

ونوه المنتج كارلتون جس بأنهم في منتصف كتابة الموسم الثاني من المسلسل، معبرًا عن تفاؤله بقبول نتفليكس طرح موسم ثانٍ للمسلسل بعد انتهائهم من كتابة أحداثه.

"لوكي آند كي" مأخوذ عن سلسلة قصص مصورة تحمل الاسم نفسه، ويدور حول 3 أشقاء يتنقلون إلى منزل أجدادهم بعد مقتل والدهم، وهناك يكتشفون مفاتيح سحرية تمتلك قوى خارقة، إلا أن اكتشافهم هذا يتسبب في إطلاق سراح كيان شرير يسعى لامتلاك المفاتيح والسيطرة على قواها الخارقة.

وذكر منتجا العمل أن الموسم الثاني قد يطور قليلًا في حبكة القصص المصورة، إلا أنه سيحافظ على الأحداث الرئيسية التي أحبها الجمهور، مع إضافة قصص جديدة لإثارة تشويق وفضول الجمهور.