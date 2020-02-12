مغني الراب "إمينيم" يفكر في العودة للتمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مغني الراب الشهير إمينيم أنه مستعد لتقديم عمل سينمائي جديد في حالة عرض دور مناسب عليه.

وفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، أوضح المغني أنه لا يوجد لديه أي مانع من دخول عالم السينما مجددًا، خاصةً أن فيلمه الوحيد 8 Mile "8 أميال" جلب له أوسكار عام 2003، عن أغنية Lose Yourself، التي فازت بجائزة أفضل أغنية أصلية عن نفس العام.

فاجأ المغني جمهوره بأداء الأغنية السابقة في حفل الأوسكار منذ أيام قليلة، في محاولة للتعويض الأوسكار عن عدم حضوره عام 2003 وتلقيه التكريم بنفسه، كونه لم يظن أنه سيفوز بالجائزة.

أثار غناء إمينيم حيرة الحضور؛ لأن أداءه لم يكن يحمل معنى واضحًا، كونه غير مرتبط بذكرى فعلية لطرح الأغنية، إلا أن المغني أوضح أن أداءه كان محاولة لاقتناص فرصة ثانية لتقديم عرض حي على خشبة مسرح الأوسكار بعد فشله في اقتناص الفرصة الأولى.





