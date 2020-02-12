حفل أوسكار 2020 يحقق أسوأ نسبة مشاهدة في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ90، الأحد، أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث، مع 23.6 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، عبر قناة "إيه بي سي"، في استكمال للمسار الانحداري المستمر منذ سنوات.

وكان حفل الأوسكار، قد استقطب العام الماضي 29.6 مليون مشاهد، بعد نسبة مشاهدة متدنية قياسية في 2018 مع 26.5 مليون مشاهدة.

وبعدما تابع 43 مليون مشاهد حفل الأوسكار عام 2014، سجلت نسبة المشاهدة تدهوراً سريعا في السنوات الماضية في الولايات المتحدة على غرار بقية حفلات توزيع الجوائز الأساسية، بينها "جولدن جلوب" و"جرامي".

وسترسخ نسخة 2020 في الذاكرة بلا شك، لكونها شهدت فوز فيلم "باراسايت" الكوري الجنوبي بجائزة أفضل فيلم ليصبح أول عمل سينمائي بلغة غير إنجليزية ينال هذه المكافأة الكبرى.

غير أن النقاد يتوافقون على أن الحفل الذي امتد لأكثر من 3 ساعات ونصف ساعة، كان بطيئا ولن يعمّر طويلا في أذهان المشاهدين.