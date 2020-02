"The Irishman" الخاسر الأكبر في حفل جوائز الأوسكار

أنتهى، فجر اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، الذي تصدره الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو، برصيد 4 جوائز.

ولم يتمكن فيلم الجريمة والدراما "The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي تصدر المركز الثاني في قائمة الترشيحات برصيد 10 ترشيحا، من حصد أي جوائز خلال حفل الأوسكار. ليكرر سيناريو عام 2002، حين ترشح فيلمه "Gangs of New York" لنفس عدد الجوائز وخرج من الحفل خالي الوفاض.

وترشح لقوائم الأفضل هذا العام نخبة من الأعمال السينمائية المميزة والتي تعكس مدى قوة وضراوة أفلام الموسم الحالي. فهناك ثلاثة قصص درامية تاريخية، واحدة منها عن الحرب العالمية الأولى وأخرى تركز على سباق السيارات عام 1966، ودراما هجائية لفترة حكم هتلر. إضافة إلى ذلك توجد دراما رومانسية عن الحب والطلاق، تاريخ محرف لهوليوود في صيف 1969 وقصة اجتماعية تتناول الطبقية بأسلوب ذكي.

وهيمن الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" على جوائز الأوسكار هذا العام، حيث تمكن من حصد 4 جوائز في فئات الإخراج والأفلام الدولية والسيناريو الأصلي وأفضل فيلم، ليصبح رسميًا أول فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار في هذه الفئة.

