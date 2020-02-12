تعرف على قصة 3 زيجات في حياة فاروق الفيشاوي

صادف الأربعاء الذكرى الأولي لميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوي والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952 ورحل عن عالمنا العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان .

شارك فاروق الفيشاوي في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات، وحقق نجاح كبير وتحدى السرطان وظل يعمل حتى الأيام الأخيرة في حياته .

ولكن حياة فاروق الفيشاوي الشخصية كانت مثيرة للجدل، فهو تزوج ثلاث مرات الأولى من سمية الألفي وأنجب منها ولدين ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق، واعترف فاروق الفيشاوي أن خيانته لسمية المتكررة كانت سبب إنفصالهما مؤكدًا أنه اعترف لها بهذه الخيانة.

كما تزوج فاروق الفيشاوي مرة ثانية من سهير رمزي واستمر زواجهما خمس سنوات وإنتهى بالطلاق بسبب خيانته لها أيضًا كما أكد أكثر من مرة .

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وتزوج فاروق الفيشاوي للمرة الثالثة من فتاة تدعى نوران ولكنه إنفصل عنها بشكل سريع .

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