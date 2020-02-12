شهيرة تكشف تفاصيل آخر اتصال هاتفي لها مع نادية لطفي

نعت الفنانة شهيرة الفنانة الراحلة نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ83 عامًا بكلمات مؤثرة.

وكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك: "كنت اتفقت معاكي من ١٣ يوم تقريبا إني هزورك، قولتيلي يللا تعالي قلتلك أنا هكلم دلال عبد العزيز وهنيجي سوا وقالتلي بشوق عايزة أسمع صوت محمود وحشني قلتلها نايم مره تانيه حبيبتي".

وأضافت: "وكنت بعزيها في وفاة زوجه أبنها وازاي كانت بتحبها وأن أبنها احمد ماكانش بيسيبها طول فتره مرضها وللأسف أصرت هي تروح المدافن والمشوار بالنسبه لها صعب ومن يومها تدهورت الحالة ودخلت العنايه المركزه ولكني لم أتخيل أنها النهاية".

وتابعت: "درس لا نؤجل زيارة الحبايب وخاصة المرضى منهم مهما كانت الحالة مستقرة، طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلي حال".

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واختتمت: "الله يرحمك ياحبيبتي برحمته الواسعة التي وسعت كل شيئ ويرزقك الجنة ونعيمها يارب وداعا جميلة جميلات السينما المصرية".

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