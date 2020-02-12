توقف تصوير فيلم "شريط 6" للفنان خالد الصاوي بسبب الشركة المنتجة

أوشك فريق عمل فيلم “شريط 6″، بطولة النجم خالد الصاوي، على الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث لا يتبقى لأسرة العمل سوى 6 أيام، ويتم الانتهاء من تصويره تماما.وقال مصدر من داخل فريق الفيلم، إنه على الرغم من تبقي 6 أيام فقط على تصوير الفيلم ليدخل بعدها المراحل النهائية من مونتاج وماكسينج، لصبح جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة، ولكنة توقف بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر، أن توقف التصوير الفيلم يعود لوجود العديد من المشاكل الخاصة بالسيولة المالية لدى الشركة المنتجة للعمل، خاصة في ظل تطلب المشاهد المتبقية لميزانية مرتفعه والتصوير في أماكن معينة، لكونها أغلبها مشاهد أكشن، وبها العديد من المطاردات في مناطق مختلفة من بينها منطقة وسط البلد”.

وتابع المصدر: “أن هذه المشاهد تضم كلا من خالد الصاوي وأحمد خالد صالح وخالد أنور”.

فيلم “شريط 6” يضم كل من خالد الصاوي، خالد أنور، هدى المفتي، أحمد خالد صالح، تارا عماد، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة “Film of Egypt”.

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وتدور أحداث الفيلم حول 3 شخصيات يعانوا من الإدمان، ويُعالجوا من قِبل نفس الطبيب النفسي وهو “خالد الصاوي”، ويتجه الفيلم أيضًا لمناقشة قضايا ومشكلات الشباب الحالية، من خلال النظر إلى المواقف التي يتعرضوا لها يوميًا، حتى تتراكم وتقوم بدورها في خلق مشاكلهم النفسية.

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