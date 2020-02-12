خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل

القاهرة - لايف استايل
فاز الممثل المخضرم خواكين فينيكس، بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره بفيلم الدراما والجريمة "Joker". وذلك خلال الحفل الذي أقيم فجر اليوم على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.
ويحصد "فينيكس" الجائزة الأعلى تقديراً في مجال السينما للمرة الأولى في تاريخه الفني، حيث سبق وترشح لها 3 مرات من قبل، أعوام 2001 عن فيلم "Gladiator"، 2006 عن فيلم "Walk the Line" و2013 عن فيلم "The Master".
وحصل الفيلم الذي تولى إخراجه تود فيليبس، 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار في فئات: "أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل مونتاج، أفضل ممثل رئيسي، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مزج أصوات، أفضل مكياج وتصفيف شعر وأفضل تصميم أزياء". كما حصد جوائز مهرجانات مرموقة مقل البافتا وجولدن جلوب، نقابة ممثلي الشاشة وجوائز اختيار النقاد.
يجسد "فينيكس" في الفيلم شخصية «آرثر فليك»، الذي يكافح ليثبت وجوده ككوميدى في عالم يضطهده باستمرار، لنشاهده يتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب. وشارك في البطولة: روبرت دى نيرو، مارك مارون، زازى بيتز وشيا ويجهام.
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