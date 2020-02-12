أصالة تجر أحلام لمعركة جديدة والجمهور مستاء

استفز تعليق أصالة بخصوص أحلام الجمهور الذي عبر عن استيائه من محاولة النجمة السورية لجر زميلتها الإماراتية لمعركة جديدة بعد خلافهما العلني مؤخراً ورفض كل واحدة منهما مصالحة الأخرى برغم توسط العديد من النجوم بينهما.

بدأ الأمر عندما كتب أحد المغردين عبر حسابه على تويتر: "أشك بذوق أي شخص ما يشوف أن أصالة فنانة العرب"، لتعلق عليه النجمة السورية من خلالها حسابها الرسمي بكلمة: "وأنا كذلك"، وهو ما أشعل الانتقادات نحوها كونها تعلم جيداً أن هذا اللقب يخص أحلام، واعتبروا أنها بذلك تدفع النجمة الإماراتية للرد عليها وتغامر بأن تتعرض للهجوم الحاد على يد معجبيها.

بينما اعتبر البعض أن الذكاء قد خان أصالة بكتابتها لذلك التعليق، لأنها يجب أن تنأى بنفسها عن تلك المقارنات ولعبة الألقاب وأن تترك الحكم للجمهور في النهاية لاختيار من الأفضل، معتبرين أنها ليست في حاجة لأن تحصل على لقب جماهيري من الأساس لأن لها بالفعل قاعدة شعبية ضخمة تمتد في ربوع العالم العربي.

على الجانب الآخر، ما زالت أصداء اللقطات المنتشرة والتي تكشف تشوه وجنتي أصالة وظهور نتوءات غريبة حول عظام خديها، تصيب جمهور النجمة السورية بالقلق خوفاً من أن تكون قد خضعت لعملية تجميل فاشلة.

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