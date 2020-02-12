المحكمة تؤجِّل النظر بقضية تعدي شقيقة زينة على أحمد عز

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""الخليج 365"" من بيروت: أجلت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية قضية تعدي نسرين شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي إلى يوم 25 فبراير الجاري بعدما طالب محام عز بتفريغ الكاميرات والصحيفة الجنائية لشقيقة زينة
وحضر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن الفنان أحمد عز، وطلب الاطلاع على قيد ووصف التهمة وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلمين بقرية مراسي.
والتمس التصريح باستخراج بيان بالإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية للإفادة بالاتهامات، والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل شقيقي زينة، واستدعاء العميد مُجري التحريات. فيما حضر عن نسرين ومحمد المحام رضا عاصم قنديل، وطلب بدوره الاطلاع.
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