شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dolittle يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته الإنتاجية فى 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم المغامرة الجديد Dolittle ، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، من تحقيق تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 175 مليون دولار أمريكى، وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 160 مليون و 734 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونا و 834 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 96 مليونا و 900 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد حقق الفيلم 21 مليون و 844 ألف دولار أمريكى في الافتتاحية، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

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ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

وكان قد اشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بـ أدائه لـ شخصية Iron Man، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير Avengers: Endgame، إلا أن شخصية ستعود Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقرر عرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام الجارى 2020، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.