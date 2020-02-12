شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يروج لمسلسله "البرنس" بـ بوستر غير رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من ناحية أخرى يستعد رمضان لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" برومو للأغنية، وظهر به محمد رمضان قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة.. هي معايا خلصانة بلياقة".

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

ويتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل "البرنس"، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات، وكان مقررا عملهما سويا فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويا.