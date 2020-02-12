شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: الحصان المصرى من أقوى الخيول العربية وأتمنى أن نطور السلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد السقا، عبر هاشتاج "أنقذوا محطة الزهراء للخيل" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وذلك بعد زعم البعض نفوق عدد من الخيول، مطالبا بضرورة الاهتمام بالحصان المصرى، حيث إنه من أقوى الخيول العربية، قائلاً: "الحصان المصري من أقوي الخيول العربية وليه مميزاته وجماله أتمنى أننا نطور السلالات ونهتم بيها (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ )".



أحمد السقا عبر تويتر

من المعروف أن الفنان أحمد السقا عاشق ومحب للخيول وتربيته لها من أكثر الهوايات التى يحبها، وظهر ذلك فى العديد من الأعمال الفنية مع الخيل، وعادة ما يشارك على السوشيال ميديا فيديوهات وصور أثناء ركوبه الخيل واجتيازه الحواجز بمهارة فائقة، نال إعجاب جمهوره.

ويشار إلى أن الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة المصرية الزراعية المسئولة عن ملف محطة الزهراء للخيول، نفى ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التريند "أنقذوا محطة الزهراء للخيول"، من نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة.

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من جهته عقّب سعيد شرباس، صاحب مزرعة خيول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، بأن المحطة سجّلت أعلى نسبة نفوق للخيول في عام 2019، وأن جميع حالات النفوق مسجلة في معهد صحة الحيوان، مشيرًا إلى أن مستشفى محطة الزهراء، والتي كانت منحة عربية للمحطة، تعاني من الإهمال الشديد.

ورد الدكتور توفيق، إن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية، وأن عدد الرؤوس التي نفقت لا يتجاوز 28 رأس من إجمالي 600 رأس في عام 2019، وهذا الرقم مسجل بالفعل، وهو أقل رقم حققته في مسألة النفوق، لافتًا إلى أن المحطة سجّلت أعلى أرباح، بالإضافة إلى نجاح مهرجان الخيول العربية الأخير، الذي حقق اشادات كبيرة واسعة في الأوساط الإعلامية والصحفية.

وكانت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بمحطة الزهراء الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، أعلنت عن تنظيم عرض بمناسبة بداية موسم التربية والتزاوج كنوع من الترويج للمربين المهتمين بتربيه الخيول العربية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لاستمرار وجود الدماء العربية المصرية لمحطة الزهراء بمزارع المصرية وبأسعار رخيصة.