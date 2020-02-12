شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تنضم إلى صور "البيجامة واللحاف" مع نجلاء بدر وإنجى على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة داليا مصطفى إلى صور بالبيجامة واللحاف، مع الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجى على فى السرير بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال تواجدهما فى الفندق لحضور مهرجان أسوان الدولى لأفلام سينما المرأة.

وكانت خضعت كل من الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجى على لجلسة تصوير طريفة "بالبيجامة واللحاف" في السرير بسبب البرد، وشاركت إنجى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان فى مستنقع سريره نجلاء بدر صداقة وعشرة سنين".

وتشارك الفنانة نجلاء بدر فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تجسد شخصية زوجة "رضوان البرنس"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان إذ تربطهما علاقة عاطفية قوية بسبب شهامة وجدعنة البرنس واهتمامه بأمور إخوته تنفيذًا لوصية والده بعد وفاته، ما جعله فارس أحلامها .

Advertisements

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر والإعلامية إنجى على، في افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في فعاليات دورته الرابعة أمس الاثنين 10 فبراير وحضر الافتتاح حشد كبير من نجوم الفن فى تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما.

واستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.