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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر فيلم "توأم روحي" يجمع حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر
وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.
وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى، وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
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