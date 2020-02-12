شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر فيلم "توأم روحي" يجمع حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" بطولة الفنان حسن الرداد، البوستر الدعائى الأول للعمل، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، والذى يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمي "بين بحرين" و"قصة حب". فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى، وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.