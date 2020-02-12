شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يشارك فى مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكى ويجسد والد تايسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير محمد التاجى في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويجسد التاجى شخصية والد الفنان تايسون، وتعد الشخصية التي يقدمها التاجى في أحداث المسلسل محورية، خاصة أنها تحتوى على علاقة الأب بأبنائه.

وفى سياق آخر، انتهى مؤخرا محمد التاجى من تصوير مسلسل "فالنتينو" مع النجم الكبير عادل إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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ويشارك في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، ومايان السيد وأحلام الجريتلى، وأخرون ومن المقرر انضمام شخصية نسائية جديدة، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الأنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

منى زكى تستأنف تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا وظافر العابدين، ومن إخراج، أحمد نادر جلال، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى 10 أيام وينتهى تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يُطرح فى السينمات فى عيد الفطرالمقبل، كما انتهت منى زكى مؤخرا من تصوير فيلمها "الصندوق الأسود"، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.

"تقاطع طرق" تعود من خلال منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.